الفاتيكان يعلن توقف البابا فرنسيس عن استخدام قناع الأكسيجن

توقف البابا فرنسيس عن استخدام قناع الأكسيجن، حسبما أعلن الفاتيكان، مشيرا إلى أنّ حالته الصحية "تتحسّن" بعد أكثر من شهر على وجوده في المستشفى.



وكتب الفاتيكان في نشرة طبية بات ينشرها بشكل متقطّع بعد تحسّن صحّة البابا: "تمّ التأكد من تحسّن الحالة الصحية للأب الأقدس".



وأضاف أنّه "توقف عن التنفّس الاصطناعي غير الجراحي وقلّل أيضا من الحاجة إلى العلاج بالأكسجين العالي التدفّق"، مضيفا أنّه كان هناك تقدّم في العلاج الطبيعي الحركي والتنفّسي للبابا.













