بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري

كشفت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يدعم فيها الجهود الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد ويؤكد استعداد موسكو للمشاركة في "تعاون عملي".