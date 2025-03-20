الكرملين: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول شأن سيادي تركي

أكد الكرملين أن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو شأن سيادي لتركيا.



واعتقلت السلطات إمام أوغلو الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي في تركيا باعتبارها "محاولة انقلاب".