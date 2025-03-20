زيلينسكي: العقوبات يجب أن تبقى مفروضة على روسيا حتى تبدأ انسحابها من أوكرانيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بإبقاء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو لغاية بدئها بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية.



وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال قمّة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "يجب أن تبقى العقوبات مفروضة على روسيا حتى تبدأ انسحابها من أراضينا وطالما أنها لم تعوّض بالكامل الأضرار الناجمة عن عدوانها".

