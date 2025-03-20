وزير خارجية حركة طالبان التقى مسؤولين أميركيين في كابول

التقى وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي مسؤولين أميركيين في كابول بمن فيهم المبعوث الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر، بحسب مكتبه.



وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في منشور على منصة اكس، أنه "تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية والإفراج عن السجناء والخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة"، مشيرة الى أن المبعوث السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد شارك أيضا في اللقاء.