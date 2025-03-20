الحكومة الإسرائيلية تصوّت الخميس على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي

تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا ليل الخميس للتصويت على قرار رئيسها بنيامين نتانياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وهو قرار أثار غضب المعارضة وتحركات في الشارع ضد رئيس الوزراء.



وأعلن نتانياهو الأحد عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ تشرين الأول 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.



ويهدف اجتماع الخميس المقرر عند الساعة التاسعة والنصف (19:30 ت غ) الى "إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار، قبل نهاية فترة ولايته"، بعد التصويت، وفقا لرسالة أرسلها رئيس الوزراء إلى أعضاء الحكومة.



وتأتي الخطوة بحقّ بار في وقت تجدد إسرائيل ضرباتها الجوية العنيفة وعملياتها البرية في قطاع غزة، ما أدى إلى إنهاء حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ بدء سريان الهدنة في القطاع في كانون الثاني.

