ترامب: سنوقع إتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريبًا وجهود السلام تسير "بشكل جيد للغاية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية تتعلق بالمعادن والموارد طبيعية مع أوكرانيا قريبًا، وأن جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام في الحرب الأوكرانية تسير "بشكل جيد" بعد محادثاته هذا الأسبوع مع الزعيمين الروسي والأوكراني.



وأدلى ترامب بهذه التعليقات في فعالية بالبيت الأبيض بعد توقيعه أمرًا بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من المعادن النادرة.



وقال: "نوقع أيضًا اتفاقيات في مواقع مختلفة لاستخراج المعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة في جميع أنحاء العالم".



وأضاف: "لكن في أوكرانيا تحديدًا، نحقق أداء جيدا للغاية فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا. ومن بين الأمور التي نقوم بها توقيع اتفاقية قريبًا جدًا بشأن المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا".



وأشار ترامب إلى مناقشاته هذا الأسبوع مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت روسيا غزوها عام 2022.