إغلاق مطار هيثرو اللندنيّ طوال اليوم بسبب انقطاع للتيار الكهربائيّ

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو اللندني أنّ المطار الأكبر في أوروبا، أُغلق، بسبب حريق ضخم اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده بالطاقة.



وأشارت إلى أنّ الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.



وقالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" إنّ "مطار هيثرو يشهد انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي. حفاظا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 من يوم 21 آذار".



وشددت على المسافرين وجوب عدم التوجّه إلى المطار في أيّ ظرف من الظروف إلى أن يُعاد فتحه".



وأعلنت مديرية الإطفاء في لندن، أنّ حريقًا كبيرًا اندلع في محطة كهرباء فرعية في بلدة هايز الواقعة في ضاحية هيلينغدون.



وأوضح المسؤول في المديرية بات غولبورن أنّ "الحريق تسبّب بانقطاع للتيار الكهربائيّ، ممّا أثّر على عدد كبير من المنازل والشركات المحلية".