ويتكوف: تطبيع إسرائيل مع سوريا ولبنان أصبح إحتمالًا حقيقيًا

رأى المبعوث الخاص للرئيس الاميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن تطبيع إسرائيل مع سوريا ولبنان أصبح احتمالًا حقيقيًا، مشيرا إلى أن سوريا خرجت من دائرةِ النفوذ الإيراني.