عبد العاطي تلقى اتصالا من رجي: للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان

تلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين من نظيريه اللبناني يوسف رجى والإيراني عباس عراقجي.



وتناول الاتصال مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، حيث حذر الوزير عبد العاطي من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة.



وشدّد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، مجددا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني.



كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.



من ناحية أخرى، تناول الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني التطورات المتسارعة بالإقليم وضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة سواء فى غزة أو لبنان أو اليمن، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس في خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم.



كما استعرض التطورات في البحر الأحمر، حيث شدّد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض ايرادات قناة السويس وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، ومشددًا على أهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.



كما أكد عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الراهن.