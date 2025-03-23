الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول

أخبار دولية
2025-03-23 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول

علقت وزارة الداخلية التركية عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية اسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجنه في إطار تحقيق في قضايا فساد. 
     
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الداخلية

التركية

أوغلو

كرئيس

لبلدية

إسطنبول

LBCI التالي
الرئيس الجزائري: ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحل الخلافات مع فرنسا
ضربات أميركية على مطار الحديدة الدولي في اليمن
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-22

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
12:43

بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!

LBCI
أخبار لبنان
12:29

هدى شديد وتجربتها في لوريان لو جور: صداقة تعدّت الزمالة والمهنة

LBCI
أخبار دولية
12:12

وفدان أوكرانيّ وأميركيّ شرعا في محادثات في السعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:12

وفدان أوكرانيّ وأميركيّ شرعا في محادثات في السعودية

LBCI
أخبار دولية
11:37

والتس: الضربات العسكرية على اليمن أودت بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين

LBCI
أخبار دولية
10:35

الجيش الإسرائيليّ: اغتيال القيادي السياسيّ في "حماس" صلاح البردويل

LBCI
أخبار دولية
10:09

ويتكوف: "حماس" مسؤولة عن تجدد القتال في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-21

باسم مغنية: هدّتني هدى شديد

LBCI
اقتصاد
2025-03-21

إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

وزير النفط السوري لـ"سانا": أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-04

تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:39

الصحافيّ يزبك وهبة للـLBCI: هكذا تعرفت على هدى شديد ومحبّة الناس خير دليل على نجاحها المهنيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:21

الصحافية منار صباغ للـLBCI: هذه بعض اللحظات التي عشتها مع هدى وما ميّز صداقتها

LBCI
أخبار لبنان
11:04

ريما فرح للـLBCI: سلّمتني هدى مبلغًا من المال في أيّام شدّتي

LBCI
أخبار لبنان
10:59

هدى شديد كانت تجمع المال لمرضى السرطان من دون الإفصاح عن مرضها... والاعلامية داليا داغر للـLBCI: هذه الجميلة نودّعها اليوم

LBCI
أخبار لبنان
09:50

الزميلة غيتا قيامى للـLBCI: هدى مؤمنة ورحلت في مناسبة عيد الأم

LBCI
أخبار دولية
09:35

أكثر من جبهة تواجهها إسرائيل... التفاصيل من حيفا

LBCI
أخبار لبنان
09:32

زملاء وسياسيون تحدثوا للـLBCI عن هدى شديد في يوم وداعها

LBCI
أخبار لبنان
09:24

وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: صفات تميّزت بها الزميلة هدى شديد وعلى الجيل الجديد أن يتمثّل بها

LBCI
أخبار لبنان
09:21

جنازة الزميلة هدى شديد في طريقها الى مسقط رأسها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:10

"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:21

"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:40

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!

LBCI
خبر عاجل
14:46

أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:34

مقدمة النشرة المسائية 22-3-2025

LBCI
أخبار لبنان
14:53

الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"

LBCI
أخبار لبنان
15:03

بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة

LBCI
خبر عاجل
04:10

فضل الله: الأحد 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More