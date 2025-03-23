وزارة الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول

علقت وزارة الداخلية التركية عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية اسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجنه في إطار تحقيق في قضايا فساد.



وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى".