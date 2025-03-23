والتس: الضربات العسكرية على اليمن أودت بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين

أكّد مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ مايك والتس أنّ الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن منذ أسبوع أودت حتى الآن بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين، منهم كبير خبراء الصواريخ.



ولم يُصدر الجيش الأميركيّ حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أُطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.



وقال والتس لشبكة (سي.بي.إس نيوز): "لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء".