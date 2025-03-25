أميركا: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود

أعلنت الولايات المتحدة أنها أبرمت اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ولتطبيق حظر استهداف منشآت الطاقة في البلدين.



وذكر البيت الأبيض في بيان، أن واشنطن ستساعد روسيا على وصول صادراتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية من جديد، وستواصل تسهيل المحادثات بين الجانبين في محاولة لتحقيق سلام دائم.