زيلينسكي: سنلتزم بتنفيذ اتفاقات الاجتماع الأوكراني - الأميركي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستؤدي واجبها وستلتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أن كييف وموسكو تعهدتا تجنب شن ضربات في البحر الأسود.



وقال زيلينسكي إنه رغم عدم ثقته بروسيا: "سنقوم بواجبنا لتنفيذ اتفاقات الاجتماع الأوكراني الأميركي" معربا عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار البحري فورا.