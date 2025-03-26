الاتحاد الأوروبي: الانسحاب الروسي "غير المشروط" من أوكرانيا قبل رفع العقوبات

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الانسحاب "غير المشروط" للقوات الروسية من "كامل أراضي" أوكرانيا هو أحد الشروط الرئيسية لرفع العقوبات الأوروبية على روسيا أو تخفيفها.



وأوضح المتحدث أن "إنهاء العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لكل القوات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا هما شرطان أساسيان لتعديل العقوبات أو رفعها".