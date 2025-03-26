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الأمين العام لحلف الأطلسي يحذر الولايات المتحدة وأوروبا من "التصرف بشكل أحادي"
أخبار دولية
2025-03-26 | 13:50
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الأمين العام لحلف الأطلسي يحذر الولايات المتحدة وأوروبا من "التصرف بشكل أحادي"
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الولايات المتحدة وأوروبا من أي اندفاع نحو "التصرف بشكل أحادي" في ما يتعلق بالأمن وسط التوتر المحيط بمستقبل الحلف.
وأكد روته في كلمة في كلية وارسو للاقتصاد أن الولايات المتحدة تحتاج لأوروبا لتعزيز أمنها وأن الحلف سيصبح أكثر عدالة.
وقال الأمين العام لحلف الأطلسي: "لأكون واضحا تماما، هذا ليس الوقت المناسب للتحرك بشكل منفرد. لا لأوروبا ولا لأميركا الشمالية".
أخبار دولية
حلف شمال الأطلسي
مارك روته
الولايات المتحدة
أوروبا
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