روبيو: شخص ما ارتكب "خطأ فادحا" بإضافة صحفي إلى دردشة سيغنال

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن دردشة جماعية على تطبيق سيغنال للرسائل المشفرة عن خطط هجوم على الحوثيين تمت لأغراض التنسيق، لكن شخصا ما "ارتكب خطأ فادحا" بإضافة صحفي إلى المحادثة.



وأكد لصحفيين خلال زيارة إلى جامايكا أن البيت الأبيض يتحرى عن كيفية حدوث ذلك. وأشار إلى أنه لم تكن هناك خطط حرب في الدردشة، وأن وزارة الدفاع (البنتاغون) أكدت أن المعلومات غير سرية.