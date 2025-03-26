ترامب يعلن خططا لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات، وهو ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى البيت الأبيض هذا العام في خطوة يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة الإنتاج.



وقال ترامب بالمكتب البيضاوي: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 بالمئة".