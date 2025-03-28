كاتس: إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية اطلاق صواريخ على الجليل وسترد بقوة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة أن إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية عملية اطلاق صواريخ على منطقة الجليل، ونها سترد بقوة على أي تهديد لأمنها.



وقال في بيان: "سنضمن أمن سكان الجليل، وسنتصدى بكل قوة لأي تهديد".