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انتشال جثث 14 مسعفا في غزة استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي على سيارات إسعاف
أخبار دولية
2025-03-30 | 11:18
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انتشال جثث 14 مسعفا في غزة استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي على سيارات إسعاف
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد أنه انتشل جثث 14 مسعفا استشهدوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل أسبوع.
وقال الهلال الأحمر في بيان "ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة حتى اللحظة إلى 14 جثمانا، من بينهم ثمانية مسعفين من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من طواقم الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة للأمم المتحدة".
ولم يحدد البيان الوكالة الأممية التي كان يعمل فيها الموظف.
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