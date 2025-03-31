فنزويلا: واشنطن ألغت تراخيص تسمح لشركات نفط وغاز بالعمل على أراضيها

أعلنت كراكاس أنّ الولايات المتحدة ألغت تراخيص كانت قد منحتها، لشركات نفط وغاز للعمل على الأراضي الفنزويلية رغم العقوبات، التي تفرضها.



وفي حين لم تُحدد فنزويلا الشركات، التي أُلغيت تراخيصها، توقع خبراء أن تتأثر شركتا النفط الأوروبيتان العملاقتان، ريبسول الإسبانية وموريل آند بروم الفرنسية، بعد أن أمرت واشنطن شركة شيفرون الأميركية العملاقة بالانسحاب من البلاد في شباط الماضي.



وقالت نائبة الرئيس الفنزويليّ ديلسي رودريغيز، في بيان على تليغرام: "أود أن أبلغكم بأننا حافظنا على تواصل مستمر مع شركات النفط والغاز العابرة للحدود العاملة في البلاد، وأن هذه الشركات تبلغت في الساعات الأخيرة من الحكومة الأميركية إلغاء تراخيصها".



وأضافت: "كنا مستعدين لهذا الوضع ونحن على استعداد لمواصلة الوفاء بالعقود مع هذه الشركات".