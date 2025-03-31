البيت الأبيض: إتخذنا خطوات لمنع تكرار دردشة سيغنال ونعتبر الموضوع منتهيًا

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين عن اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار حالة مشابهة لدردشة تطبيق سيغنال التي ناقش فيها مسؤولو إدارة ترامب خططًا عسكرية أميركية عبر تطبيق المراسلة التجاري.



ولم تكشف كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تفاصيل هذه الإجراءات، لكنها قالت للصحفيين إن البيت الأبيض يعتبر القضية مغلقة.