البيت الأبيض: على أي دولة تعامل الولايات المتحدة بشكل جائر أن تتوقع رسوما جمركية

أعلن البيت الأبيض أن أي دولة تعامل الولايات المتحدة بشكل جائر يجب أن تتوقع أن تكون هدفا للرسوم الجمركية.



ويأتي ذلك قبل يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتوقع لما وصفها برسوم جمركية مضادة شاملة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين: "أي دولة تعامل الشعب الأميركي بشكل جائر يجب أن تتوقع فرض رسوم جمركية عليها في المقابل يوم الأربعاء"، وأحجمت عن إعطاء أي تفاصيل أخرى.



وعند سؤالها عما إذا كان المزارعون سيحصلون على إعفاء، قالت: "لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي".