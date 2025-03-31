بعد أشهر من التوتر... ماكرون وتبون يعيدان إطلاق العلاقات الثنائية

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي، أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.



وأعرب الرئيس الفرنسي عن "ثقته في حكمة الرئيس تبون ودعا إلى بادرة رأفة وإنسانية" تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.