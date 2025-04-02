فوز مرشحة الديموقراطيين في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن

انتُخبت القاضية سوزان كروفورد المدعومة من الحزب الديموقراطيّ لعضوية المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، في انتكاسة للرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك اللذين شاركا بقوة في هذه الحملة الانتخابية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وشكّلت هذه الانتخابات أول اختبار انتخابيّ للرئيس الجمهوريّ وحليفه الملياردير، وقد اكتسبت، رغم أنّها محليّة، طابعًا وطنيًا بعد أن وزّع الرجل الأثرى في العالم شيكات بملايين الدولارات لحضّ الناخبين على انتخاب القاضي براد شيميل.

ولو فاز المرشح المحافظ كما كان يأمل ترامب وماسك لرجحت كفّة المحافظين في هيئة المحكمة العليا لويسكونسن، الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى.

وحسب وسائل إعلام أميركية عديدة فقد فازت كرودفورد بمقعد في هيئة المحكمة العليا، في عضوية تستمر عشر سنوات.