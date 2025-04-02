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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا لإخلاء مناطق في شمال قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ

أخبار دولية
2025-04-02 | 15:58
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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا لإخلاء مناطق في شمال قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ
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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا لإخلاء مناطق في شمال قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ

أصدر الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء انذارات لسكان مناطق في شمال غزة بضرورة إخلائها، بعد إعلانه اعتراض صاروخين أطلقا من القطاع الفلسطيني.
     
وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق بيت حانون وجباليا والاحياء تل الزعتر، النور، الروضة، السلام، النهضة، التفاح، الزهور، الشيخ زايد، المنشية ومخيم جباليا... هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم! تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين... من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري غربًا إلى مراكز الإيواء في مدينة غزة".
     

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