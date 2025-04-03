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بريطانيا: نريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ولا نعتزم الرد فورا
أخبار دولية
2025-04-03 | 01:03
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بريطانيا: نريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ولا نعتزم الرد فورا
أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدر، أنّ المملكة المتّحدة لا تزال ملتزمة بالتوصّل لاتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
وقال الوزير: "بما أنّ الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، فإنّ نهجنا هو أن نبقى هادئين ونلتزم بهذا الاتفاق الذي نأمل أن يخفّف من تأثير ما تمّ الإعلان عنه اليوم"، أي رسوم جمركية بنسبة 10% على كل الصادرات البريطانية إلى الولايات المتّحدة، وهي أقلّ نسبة فرضها الملياردير الجمهوري على سائر شركاء بلاده التجاريين.
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