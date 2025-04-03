رئيسة المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الشاملة ضربة موجعة للاقتصاد العالميّ

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بأنها ضربة موجعة للاقتصاد العالميّ.



وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبيّ للرد بإجراءات مضادة في حال فشلت المفاوضات.



وقالت، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبيّ وآسيا الوسطى: "نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردًا على الرسوم الجمركية على الصلب".



وأضافت: "ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات".