الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل مسعفين فلسطينيين في غزة بنيران قواتنا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في إطلاق قواته النار على سيارات إسعاف في منطقة تل السلطان في جنوب قطاع غزة الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 مسعفا بحسب الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.



وقال متحدث باسم الجيش في بيان لوكالة فرانس برس، إن "حادثة 23 آذار حين فتحت قوات عسكرية إسرائيلية النار مستهدفة إرهابيين يتقدمون على متن سيارات إسعاف، رُفعت الى قسم خاص في هيئة الأركان من أجل التحقيق".