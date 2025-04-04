تركيا ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10%

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن تركيا ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية البالغة عشرة بالمئة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.وأشار بولات الى أن هذه الرسوم "هي الأفضل من بين الأسوأ" بالنظر إلى فرضها بنسب أعلى على العديد من الدول الأخرى.وقال في بيان: "نريد مناقشة هذه المسألة في مفاوضات مع وزارة التجارة الأميركية وممثلها التجاري... نظرا لوجود فائض قدره 2.4 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في الميزان التجاري بين البلدين لعام 2024".