الأوروبيون يتهمون روسيا بإحباط مساعي ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا

اتهم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، روسيا بإحباط الجهود الأميركية لإحلال السلام في أوكرانيا. ودعوا إلى ممارسة ضغوط قوية عليها كي توافق على وقف إطلاق النار، في محاولة واضحة لإقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاهها.



واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن روسيا "مدينة بالرد على الولايات المتحدة" التي "بذلت جهدا كبيرا في الوساطة والوصول إلى مقترح لوقف إطلاق النار".



ورأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بوتين "يواصل حالة الإرباك والمماطلة". وقال: "يقبل وقف إطلاق نار الآن، ثم يواصل قصف أوكرانيا وسكانها المدنيين وإمدادات الطاقة. نحن نراك يا فلاديمير بوتين، ونعرف ما تفعله".



وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن حديث بوتين عن المفاوضات "مجرد وعود جوفاء"، وأن الرئيس الروسي "يلعب على عنصر الوقت بطرح مطالب جديدة باستمرار".



يذكر ان وزيري خارجية كندا وإستونيا كانا طالبا بتحديد جدول زمني لروسيا لقبول وقف إطلاق النار.