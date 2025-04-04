سموطريتش: إسرائيل في حوار مستمر مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية

أكد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش أنّ إسرائيل في "حوار مستمر" مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة، عقب الزيادة الهائلة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.



وقال سموطريتش إنّ "وزارة المال تجري حوارا مستمرا مع الحكومة الأميركية لخفض الرسوم الجمركية وتقليل تأثيرها على الصناعة الإسرائيلية".



كما قال النائب في الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" فلاديمير بيلياك عبر إكس "سارع سموطريتش إلى إزالة كل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى إسرائيل، وحصل في المقابل على ضريبة بنسبة 17%... عبقري".



واعترف اتحاد المصنعين في إسرائيل بأنه فوجئ بالإعلان الأميركيّ.



واعتبر أنّ الإجراء "ربما مرتبط بالعجز التجاري للولايات المتحدة مع إسرائيل"، لكنه يشكل "تحديًا كبيرًا" لاقتصاد البلاد.