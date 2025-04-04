الصين تعلن فرض تعرفات إضافية بنسبة 34 % على المنتجات الأميركية

أعلنت الحكومة الصينية، أنها ستفرض اعتبارا من 10 نيسان، تعرفات جمركية نسبتها 34 % على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل أعلنه الرئيس دونالد ترامب.وأوضحت وزارة التجارية الصينية أن بكين فرضت كذلك قيودا على سبع من العناصر الأرضية النادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية.