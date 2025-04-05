نتنياهو سيناقش مع ترامب في واشنطن التعرفات و"التهديد الإيراني"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه إلى واشنطن الأحد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومناقشة مسائل من بينها الرسوم الجمركية و"التهديد الإيراني".



وقال المكتب في بيان السبت: "سيناقش الزعيمان الرسوم الجمركية، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الإسرائيليين (من غزة)، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية" التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني.