لوبن تعتبر أمام أنصارها أن إدانتها القضائية "قرار سياسي" وتتعهد "عدم الاستسلام"

اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الأحد أن إدانتها القضائية "قرار سياسي"، وتعهدت "عدم الاستسلام" بعد إدانتها بالاختلاس ومنعها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت لوبن أمام أعضاء وأنصار حزبها "التجمع الوطني" في ساحة فوبان بوسط باريس: "لن أستسلم"، ووصفت إدانتها بأنها "قرار سياسي" منددة بـ"حملة شعواء" ضد حزبها.