البورصة السعودية تتراجع بنحو 7 بالمئة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية

تراجعت البورصة السعودية الأحد بنسبة 6.78 بالمئة، وفق البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي، في أكبر تراجع لها منذ جائحة كوفيد، وذلك بعد المخاوف التي أثارها فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية عامة.



واعتبرت قناة "الإخبارية" الحكومية على منصة "إكس" أنّ التراجع يشكّل "أكبر خسارة يومية منذ خمسة أعوام"، متحدثة عن "جلسة دامية" شهدت تراجع أكثر أسهم من 70 شركة سعودية على رأسها شركة "أرامكو" النفطية العملاقة.



وقالت إنّ "التعريفات الجمركية لترامب أتت بثقلها على الأسواق العالمية وعلى الأسواق السعودية تحديدا في هذا اليوم".



وأشارت "الإخبارية" إلى تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 8,4 بالمئة، والقطاع المصرفي 6,9 بالمئة، والاتصالات 5,9 بالمئة، والطاقة 5,29 بالمئة.