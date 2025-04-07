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ترامب تعقيبا على تقلب الأسواق: "يتعين أحيانا تناول علاج من أجل التعافي"

أخبار دولية
2025-04-07 | 01:25
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ترامب تعقيبا على تقلب الأسواق: &quot;يتعين أحيانا تناول علاج من أجل التعافي&quot;
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ترامب تعقيبا على تقلب الأسواق: "يتعين أحيانا تناول علاج من أجل التعافي"

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن المخاوف التي تسود الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها، وقارنها بـ"علاج" يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي.
     
وفي وقت كانت مؤشرات الأسهم تتجه نحو انخفاض جديد الاثنين، قال الرئيس الأميركي لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي".
     
وفي طريق عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، سُئل الرئيس عن التراجع الذي تشهده الأسواق المالية منذ أن أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على كل الواردات الأميركية الأربعاء. وأكد ترامب أن بلاده أصبحت "أقوى بكثير" منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبرا أن التراجع الذي تشهده الأسواق لم يكن قرارا متعمدا من جانبه. وقال إنه يريد إيجاد حل "للعجز الذي لدينا مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى". 
     
وأضاف: "لا أريد ترجعا (في أي سوق)، لكن في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي"، في إشارة إلى اعتماد الاقتصاد الأميركي على الواردات، مشددا على أن "الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية". 
     
وأكد ترامب أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مع كثير من الأوروبيين والآسيويين ومع العالم بأسره، مشيرا الى أن "الجميع يريد بشدة التوصل إلى اتفاق".
     
وردا على سؤال حول إمكان التفاوض على منطقة خالية من الرسوم الجمركية مع أوروبا، مثلما اقترح مستشاره إيلون ماسك، كرر ترامب أن "أوروبا حققت ثروة من ورائنا وعاملتنا بشكل سيئ جدا". وقال: "إنهم يأتون إلى طاولة المفاوضات. يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك نقاش إلى أن يعطونا الكثير من المال على أساس سنوي". 

أخبار دولية

ترامب

الأسواق

الرسوم الجمركية

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