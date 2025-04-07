الكرملين: هناك "مسائل كثيرة" يفترض حلها من أجل التوصل إلى هدنة مع كييف

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يؤيد فكرة وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لكن هناك "مسائل كثيرة" يفترض أن يتم حلّها قبل أي هدنة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بوتين يؤيد اتفاقا لوقف إطلاق النار لكن ما زال هناك مسائل عالقة، مسائل كثيرة لم تحل (...) مرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على السيطرة على العديد من الجماعات المتطرفة (...) وبخطط لزيادة العسكرة" في أوكرانيا.