كندا تبدأ إجراءات منازعة في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب على السيارات

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين أن كندا طلبت إجراء مشاورات في إطار المنظمة مع الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا.



وأشارت المنظمة إلى أن كندا ترى أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب أحكام مختلفة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (غات) لعام 1994.