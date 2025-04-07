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مفوض التجارة: الإتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا على بضائع أميركية أقل من 26 مليار يورو

أخبار دولية
2025-04-07 | 11:06
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مفوض التجارة: الإتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا على بضائع أميركية أقل من 26 مليار يورو
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مفوض التجارة: الإتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا على بضائع أميركية أقل من 26 مليار يورو

أعلن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش للصحفيين اليوم الاثنين أن التدابير المضادة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن قائمة السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوم جمركية لن تصل قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار يورو (28.46 مليار دولار) لأن المفوضين استمعوا إلى وجهات نظر الدول الأعضاء.

وتأتي قائمة الاتحاد الأوروبي ردًا على رسوم جمركية أعلنتها الولايات المتحدة.

(الدولار = 0.9137 يورو)

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