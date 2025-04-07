ترامب يعرب عن سخطه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه إزاء استمرار القصف "الجنوني" الروسي على أوكرانيا.



وعندما سُئل عن سبب عدم فرضه رسوما جمركية على روسيا، أجاب: "السبب الذي يجعلنا لا نتحدث عن الرسوم الجمركية على روسيا هو أننا لا نتعامل معها لأنها في حالة حرب، ولست سعيدا بما يحدث مع القصف، لأنهم يقصفون بشكل جنوني الآن".