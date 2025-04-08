استشهاد 19 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية ليل الإثنين الثلاثاء على غزة

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب عشرات أخرون في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليل الإثنين الثلاثاء على غزة، على ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس "استشهد 19 مواطنا بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات الدموية التي شنها الاحتلال ليلا وفجر اليوم على قطاع غزة".