بعثة أميركية تجارية تزور العراق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

تزور بعثة من نحو 60 شركة أميركية هي "أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ" غرفة التجارة، بغداد حتى الأربعاء بهدف توقيع عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص، على ما أفادت سفارة واشنطن.



وتسعى بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية واشنطن، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2024 نحو 9,1 مليارات دولار بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.



وأوردت السفارة الأميركية في بغداد في بيان تلقته وكالة فرانس برس فجر الثلاثاء أن "وفدا مكوّنا من 101 عضو من حوالى 60 شركة أميركية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة" يزور العراق هذا الأسبوع.



وستلتقي البعثة في زيارتها التي بدأت الاثنين وتنتهي الأربعاء، مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى و"ستتواصل مع شركات عراقية وتقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".



وأشارت السفارة إلى أن الوفد يُعدّ "أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأميركية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ الغرفة".