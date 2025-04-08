البيت الأبيض: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين سترتفع الى 104%

أعلن البيت الابيض، أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية في الولايات المتحدة سترتفع فعلا الاربعاء الى 104 في المئة، ما يعني تنفيذا لتهديد دونالد ترامب.



وأعلن الرئيس الاميركي الاسبوع الفائت أن رسومه الجديدة التي اعلنت منذ كانون الثاني، ستبلغ 54 في المئة على السلع الصينية اعتبارا من الاربعاء.

وكان توعد بفرض خمسين نقطة إضافية اذا ردت الصين.

وقررت بكين فرض رسوم على السلع الاميركية بنسبة 34 في المئة ابتداء من الخميس.

