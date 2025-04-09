توقف للعبارات والقطارات والرحلات الجوية... إضراب نظمه عمال في اليونان

توقفت العبارات والقطارات والرحلات الجوية من اليونان وإليها، وسط إضراب نظمه عمال، مطالبين من أكبر النقابات العمالية بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت نقابة العاملين في القطاع الخاص، التي تمثل أكثر من مليوني عامل في القطاع الخاص:” ارتفعت الأسعار لدرجة أننا نشتري سلعا أقل بنسبة 10 بالمئة مقارنة بعام 2019”.

وأوضحت أنّ الإضراب هو “من أجل قضية واضحة: زيادات في الأجور وعقود عمل جماعية الآن!".

وتسبب الإضراب الذي يستمر يومًا واحدًا في توقف حركة القطارات في أنحاء البلاد، فيما نظم عمال الحافلات والمترو في أثينا إضرابا عن العمل.