وزير الخارجية السعوديّ في واشنطن

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات في واشنطن في مستهل زيارة رسمية له تهدف إلى التحضير لزيارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المرتقبة إلى الرياض، الشهر المقبل.



والتقى وزير الخارجية السعوديّ بنظيره الأميركيّ ماركو روبيو، وفق بيان للخارجية الأميركية.



وقال مصدر مقرب من الحكومة لوكالة فرانس برس، إنّ زيارة بن فرحان "مرتبطة بالتحضير لزيارة ترامب إلى الرياض".



وأضاف أنّ بن فرحان سيناقش في واشنطن ملفات "زيارة ترامب والأوضاع في غزة واليمن وسوريا".



وأفاد المصدر السعوديّ للوكالة بأنّ الزيارة قد تحدد موعد الزيارة التي ذكرت تقارير أنها قد تحدث في منتصف أيار المقبل.

وحضت الولايات المتحدة والسعودية الجيش السودانيّ وقوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات السلام بينهما لإنهاء النزاع في السودان، وفق ما أفاد بيان للخارجية الأميركية بعد استقبال وزير الخارجية ماركو روبيو نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن.



وأوضح البيان أنّ روبيو وبن فرحان "اتفقا على ضرورة أن تعود القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مفاوضات السلام وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية والعودة إلى الحكم المدني".