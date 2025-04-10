فون دير لايين رحّبت بقرار ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية

رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بقرار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية.



واعتبرت ذلك "خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالميّ".



وقالت فون دير لايين في بيان إنّ "وجود ظروف واضحة ويمكن توقّعها أمر ضروريّ لاستمرار التجارة وعمل سلاسل التوريد".



وأكّدت "التزام الاتحاد الأوروبيّ إجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة".