فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي والإمارات يتفقان على بدء مباحثات بشأن اتفاق تجارة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي والإمارات سيجريان مباحثات هدفها إبرام اتفاق للتجارة الحرة.



ويأتي ذلك في وقت يسعى التكتل القاري الى تنويع شراكاته التجارية في ظل صعوبة التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة على هذا الصعيد في عهد دونالد ترامب.