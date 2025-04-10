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الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة

أخبار دولية
2025-04-10 | 13:45
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الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة
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الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة

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