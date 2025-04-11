مستشار لخامنئي يؤكد أن طهران تريد اتفاقا "واقعيا وعادلا" مع واشنطن

أكد مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن إيران تبحث عن اتفاق "واقعي وعادل" مع الولايات المتحدة في المباحثات التي يعقدها الطرفان السبت في سلطنة عمان بشأن ملف طهران النووي.



وكتب المستشار علي شمخاني على منصة إكس: "سيذهب وزير خارجية إيران الى سلطنة عمان مع صلاحيات كاملة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. بعيدا من الاستعراض ومجرد الحديث أمام الكاميرات، طهران تسعى الى اتفاق واقعي وعادل".